Некрасовку окутал необычный туман

Утром в четверг жители Некрасовки наблюдали необычный туман, который, словно огромное плотное облако, опустилось на целый район.

Жители верхних этажей, выглянув на рассвете из окон, наверное, ощутили себя на борту самолета - белоснежный покров будто застыл под ними. Туман пластом завис над землей, при этом внизу - на самих улицах - пелена была уже не такой плотной. И очертания города были сравнительно четкими. Огромное низкое облако, произведя впечатление на жителей Некрасовки, чуть позже переместилось к соседям.

"Туманы - достаточно частое явление, и оно наблюдается, когда в воздухе содержится много влаги и когда достигается состояние насыщения, вот мы и видим туман", - объяснила ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.