Сервис международного уровня: СДЭК празднует 25-летие

Сортировочный центр на Софийской улице в Петербурге - один из 27-ми на северо-западе, но именно его в компании СДЭК называют флагманским. Почти все манипуляции с посылками здесь выполняют роботы, люди лишь помогают им. Это первая в России подобная система: скорость работы - 4 тысячи отправлений в час. И это не предел.

Юбилейная миллиардная коробка отправилась отсюда в Новосибирск, в город основания компании. В символическом мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга, представители крупного бизнеса - в том числе известный предприниматель, основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков. Это доказывает, каким важным бизнес-игроком для региона является СДЭК сегодня.

"За 25 лет из маленького регионального оператора компания становится международным оператором. 48 стран сегодня пользуются услугами этой компании", - отметил Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Из обычной логистической компании СДЭК намеревается стать полноценной высокотехнологичной платформой, которая объединит под своим брендом малый и средний российский бизнес.

"Инновации - это прежде всего IT и инфраструктура, позволяющая на платформах разной направленности делать разные услуги. Сборные грузы возить. Платежные решения", - уточнил Вячеслав Пиксаев, генеральный директор компании СДЭК.

В прошлом году компания начала открывать на базе своих пунктов выдачи заказов специальные мини-склады, на которых хранятся товары представителей малого и среднего бизнеса до того, как будут отправлены потребителям. 600 таких точек уже работают в российских городах, в том числе и в Петербурге.