В Москве дали старт Всемирной школьной олимпиаде, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на открытии, в интеллектуальном соревновании примут участие более 65 тысяч человек из 78 стран. Оно проводится в три этапа. Предусмотрено более 450 вопросов. Они касаются героев войны, боевых операций и вкладу республик Советского Союза.

Завершится состязание 6 мая. Главный приз - возможность побывать на Параде Победы на Красной площади. Спикеры отметили важность темы, подчеркнув, что она касается будущего нашей страны.