В Москве дали старт Всемирной школьной олимпиаде, которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на открытии, в интеллектуальном соревновании примут участие более 65 тысяч человек из 78 стран. Оно проводится в три этапа. Предусмотрено более 450 вопросов. Они касаются героев войны, боевых операций и вкладу республик Советского Союза.
Завершится состязание 6 мая. Главный приз - возможность побывать на Параде Победы на Красной площади. Спикеры отметили важность темы, подчеркнув, что она касается будущего нашей страны.
"Мы, конечно же, проводим параллели между героями тех времен и героями современными, героями, которые сегодня защищают Россию, воюя в зоне СВО. Мы должны вместе трудится и в тылу, и на фронте для того, чтобы страна наша стала еще крепче, а это действительно так будет. Мы должны добиться того, чтобы наша страна была поистине великой", - заявил Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.