Песков: Москва не ждет легких и быстрых решений в отношениях с США

В Кремле не ждут лёгких и быстрых решений в отношениях России и США*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня", - сказал он.

По словам Пескова, у Москвы и Вашингтона есть широкое поле для сотрудничества, но предметных разговоров пока нет.

Отметил представитель Кремля и роль Дональда Трампа в налаживании отношений двух стран. Американский президент, в отличие от своего предшественника, готов слушать других. Москва это видит, отметил Песков.

Также в Кремле подчеркнули, что территории, которые стали частью России и которые записаны в Конституции, являются неотъемлемой частью страны. Их статус не обсуждается, заключил Дмитрий Песков.

* - все высказывания даны по сообщениям РИА Новости.