На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны. Военнослужащие группы "Запад" улучшили свое тактическое положение. А подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Улучшили свое положение по переднему краю и военнослужащие "Центра". Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Успешно справляется с поставленными задачами и военнослужащие "Днепра".

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Меж тем плацдарм ВСУ в Курской области уменьшается с каждым днем. Украинские военные бегут. По данным нашего Минобороны, после освобождения крупнейшего укрепрайона ВСУ - Великой Новоселки - российские мотострелковые и танковые подразделения выравнивают фронт на этом участке и развивают наступление на север. До села Днепроэнергия осталось менее десяти километров.