Президент США Дональд Трамп понимает, что будет трудно требовать территориальных уступок на Украине со стороны России. Такое заявление сделала в четверг, 27 февраля, спикер российского МИД Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что позиция Трампа соответствует словам главы МИД России Сергея Лаврова о невозможности остановки конфликта по линии соприкосновения, а "это говорит о том, что все все понимают", сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Россия прекратит боевые действия на Украине только тогда, когда переговоры "дадут твердый устойчивый результат", причем обязательным условием является уважение территориальных реалий.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал, что Украина безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Территориальные претензии Киева удовлетворены не будут.