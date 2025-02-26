Названа предварительная причина смерти Мишель Трахтенберг

Накануне, 26 февраля, стало известно о смерти известной американской актрисы Мишель Трахтенберг. Ей было 39 лет. Сообщалось, что незадолго до смерти она перенесла трансплантацию печени. Что стало причиной кончины актрисы, не уточнялось.

Однако теперь ряд зарубежных СМИ распространил информацию, что именно донорская печень могла стать причиной преждевременного ухода Трахтенберг из жизни. Так, американская газета New York Post отмечает, что могло случиться отторжение.

Не секрет, что последние десять лет Мишель не снималась в кино. Говорят, актриса боролась с алкогольной зависимостью. Не исключено, что именно это (и сопутствующие такому диагнозу заболевания) и могло стать поводом для пересадки печени. В любом случае, передают журналисты, смерть наступила по естественным причинам. Впрочем, ряд СМИ утверждает, что все равно будет проведено вскрытие.

Напомним, Мишель Трахтенберг получила известность после выхода фильма "Евротур", однако многим зрителям она запомнилась прежде всего по роли Джорджины Спаркс из сериала "Сплетница". Также Мишель снималась в сериале "Баффи — истребительница вампиров", драматической ленте "Милосердие". Последний фильм с Трахтенберг вышел в 2018 году.