Процесс обсуждения мирного урегулирования конфликта на Украине был бы более эффективным, если бы за столом переговоров нашлось место для представителей киевского режима. Такое заявление сделал советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.

Украинский политик в интервью австралийскому телеканалу ABC признал, что от воли Украины участие в переговорах не зависит, это определяет за киевский режим его главный донор — Соединенные Штаты.

По словам Сака, "если США и Дональд Трамп полагают, что это единственная возможность на данном этапе поддерживать процесс переговоров, тогда мы будем недовольны, но мы можем с этим жить до тех пор, пока последнее слово будет за Украиной".

Ранее американский лидер Дональд Трамп прямо сказал, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому нечего делать на переговорах по мирному урегулированию — его присутствие "не так важно", поскольку у него нет "козырей в рукаве".

С этим не согласны в Европе, требуя привлечь к переговорному процессу представителей и киевского режима, и ЕС. Однако глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что от диалога всегда отказывалось "науськиваемое Европой" украинское руководство.