Собянин: Каждая третья НКО в Москве является социально ориентированной

27 февраля, во Всемирный день НКО, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как в городе развивается благотворительность.

В соцсети он отметил: сейчас в столице более 30 тысяч некоммерческих организаций, и многие из них - социально ориентированные. Власти оказывают им поддержку - финансовую и информационную. Ежегодно проводят конкурсы грантов, предоставляют возможность безвозмездно пользоваться городскими офисами. А при помощи специального сервиса на портале mos.ru перечислить средства для фондов могут и сами жители.

Как уточнил мэр, НКО заботятся о многодетных семьях, людях с особенностями здоровья, участниках СВО и их близких.