Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Никольский. Кроме того, нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Между тем наши подразделения продолжают теснить врага на всех основных направлениях. Накануне в курском приграничье освобождены Орловка и Погребки. Они находятся на дороге, ведущей к Судже, пока еще оккупированной украинскими террористами. Вытеснили противника и из Новоандреевки в ДНР.

К слову, в ночь на четверг, 27 февраля, предотвращены очередные попытки киевского режима ударить по территории России беспилотными летательными аппаратами. Перехвачены и уничтожены 19 украинских БПЛА. При этом 12 дронов ликвидировано над территорией Орловской области, по три аппарата – над Курской и Белгородской областями, еще один – над территорией Республики Крым.