Располневшая невестка Наташи Королевой схватилась за живот

В конце августа единственный наследник Наташи Королевой Архип Глушко оформил отношения со своей избранницей Анной Волынкиной, более известной под звучным псевдонимом Мелисса Фокс. До недавнего времени девушка работала стриптизершей. Однако начав встречаться с сыном популярной певицы, Анна бросила работу и переквалифицировалась в визажиста.

После свадьбы, на которой гуляли родственники и друзья (кроме близких со стороны невесты), новоиспеченные супруги отправились в путешествие. Архип и Анна провели медовый месяц на Мальдивах. А сейчас снова решили съездить отдохнуть. На сей раз влюбленные отправились в Дубай.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" невестка Наташи Королевой выкладывает фотографии и видео из путешествия. Так, супруги устроили себе прогулку на верблюдах по пустыне. Архип и Анна прикрыли головы и лица от песка, а вот фигуру девушка прятать не стала.

Теперь в Сети пользователи активно обсуждают "расплывшуюся" талию невестки Королевой и гадают, как скоро популярная певица станет бабушкой. Многие обратили внимание, как Анна (Мелисса) схватилась за живот на свежем снимке, и сделали вывод, что таким образом девушка пытается скрыть метаморфозы, случившиеся с ее фигурой.