Мужчина пытался подорвать здание правительства Самарской области

Некий мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказал глава региона Вячеслав Федорищев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, это произошло ранним утром. Мужчина, по предварительной информации, использовал гранату РДГ. Она взорвалась, но масштабных последствий удалось избежать — обошлось повреждением тротуарной плитки. Никто не пострадал.

Преступника задержали, с ним проводятся процессуальные действия. Как отметил Федорищев, цель действий задержанного пока непонятна: "Запугать? Не получится".

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что после подрыва правительственного здания мужчина уехал в машине, за рулем которой сидел другой человек. Правоохранители установили, что преступление совершили отец и сын, оба задержаны. Возбуждено уголовное дело о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также о незаконном приобретении, передаче и хранении взрывчатки.

Telegram-канал SHOT пишет, что на допросе задержанный уверял, будто нашел гранату. Источники утверждают, что в момент совершения преступления мужчина был пьян.