Задержан бывший зампред правительства Рязанской области

Бывшего заместителя председателям правительства Рязанской области Артема Никитина задержали сотрудники правоохранительных органов. Эту информацию подтвердил в четверг, 27 февраля, глава региона Павел Малков.

По словам губернатора, он в курсе случившегося, хотя детали ему неизвестны. Малков пообещал, что правительство Рязанской области окажет содействие следствию, а также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы разберутся в ситуации.

При этом областное управление Следственного комитета подтвердило факт возбуждения уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере неким должностным лицом правительства Рязанской области. Сумма взятки превышает 17 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

За день до этого губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что знает о задержании в Москве своего заместителя Дениса Алексеева. При этом глава региона опроверг наличие связи с работой чиновника в Вологодской области, подчеркнув, что Алексеев не имел отношения к местной лесной отрасли.