В США предложили напечатать 250-долларовые банкноты с лицом Трампа

Член Палаты представителей американского Конгресса Джо Уилсон выступил с инициативой расширить ассортимент долларовых банкнот. По мнению парламентария, нужно выпустить купюру номиналом 250 долларов с изображением действующего президента США Дональда Трампа.

Объясняя свою инициативу, Уилсон заявил, что "байденфляция" разрушила американскую экономику, заставив жителей Соединенных Штатов носить с собой больше наличных. Поэтому необходима "самая ценная купюра для самого ценного президента" (цитата по ТАСС).

Сейчас самой крупной по номиналу долларовой купюрой, впускаемой в массовое обращение, является банкнота в 100 долларов, на которой изображен дипломат и публицист Бенджамин Франклин. Есть банкноты большего номинала, но это раритеты.

Напечатать доллары с лицом Трампа в любом случае пока не получится, поскольку после обретения независимости от Англии в США был принят закон, запрещающий эмиссию денег с изображением живых людей.

Тем временем россиян тревожат слухи о том, что старые долларовые купюры перестанут принимать для обмена в кредитно-финансовых организациях. Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что это неправда: понятия "срок годности" для долларовых купюр не существует.