ООН: Около пяти миллионов украинцев голодают

Каждой пятой украинской семье не хватает еды. Такие данные огласила подведомственная ООН Всемирная продовольственная программа (ВПП).

По данным организации, на Украине голодают около пяти миллионов человек. Критическая ситуация сложилась в некоторых районах востока и юга, там нехватку продовольствия испытывает каждая вторая семья. Хуже всего обстоят дела в контролируемой Киевом части Херсонской области, где голодает более половины населения.

Как сообщает ВПП, родители жертвуют своей едой, чтобы накормить детей, а некоторые влезают в долги, чтобы купить для семей продукты и товары первой необходимости. Ситуация осложняется из-за роста цен в магазинах, в отдельных районах стоимость продуктов увеличилась на 25%, а основные овощи подорожали более чем на 50%.