Лукашенко собрался в Москву на переговоры с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал в четверг, 27 февраля, что планирует через неделю встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

Как рассказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, в ходе этой встречи "мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам", о чем уже договорились в предварительной телефонной беседе.

Президент Беларуси отметил, что российский лидер подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации в Украине, в том числе с украинской стороной. Лукашенко выразил мнение, что "без Украины эти вопросы никто решать не будет".

Политики также затронули тему редкоземельных металлов на Украине, которые киевский режим пытается подороже продать Соединенным Штатам. Путин, по словам Лукашенко, по этому вопросу сказал: "Американцы ломятся в открытую дверь, это есть все в России, мы можем с ними договориться и работать".

Коснулся Лукашенко и возможного размещения на украинской территории западных военных в статусе миротворческого контингента. Президент Беларуси напомнил, что Россия категорически против всяких миротворческих сил со стороны европейских государств и "никогда с этим не согласится" (цитаты по БелТА).

Ранее Александр Лукашенко предупредил, что американские власти могут попытаться в ходе переговоров по Украине "столкнуть" Россию и Китай. Как отметил политик, неизвестно, что именно в Вашингтоне "потребуют от россиян за прекращение войны".