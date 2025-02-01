Запад предпринимает попытки развернуть в Грузии уличную протестную активность. На поддержание и координацию манифестаций представительству Евросоюза в Тбилиси выделены значительные средства, заявили в Службе внешней разведки России.

В сообщении пресс-службы СВР отмечается, что, по замыслу западных спецслужб, протесты должны стать "доказательством устойчивости проевропейских взглядов" среди простых грузин. Для поддержания этих взглядов каждому из участников антиправительственных выступлений планируют выплачивать до 120 евро за день работы.

Предусмотрена и страховка на случай попыток грузинских властей заблокировать каналы финансирования подрывных акций. С этой целью прорабатывается вариант доставки наличной валюты в Тбилиси из посольств стран Евросоюза в Армении.