Министр обороны Андрей Белоусов посетил Центр специального назначения, которому в соответствии с указом президента присвоено почётное наименование "Гвардейский".

Он лично поздравил военнослужащих. Глава силового ведомства прикрепил на знамя Георгиевскую ленту и вручил бойцам, проявившим мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО, государственные награды. В том числе орден Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" и медаль "За отвагу". Один военнослужащий удостоен высшей государственной награды страны – медаль "Золотая Звезда".

"Бойцы сил специальных операций не раз доказывали на деле, что способны максимально эффективно выполнять приказ. Проявить безупречные боевые навыки, смелось, твёрдость духа в любой нестандартной ситуации", - отметил Андрей Белоусов.