Александр Буйнов выступил с официальным заявлением после ДТП с пенсионеркой

Сегодня, 27 февраля, в Сети распространилась информация, что Александр Буйнов сбил на "зебре" пенсионерку в Подмосковье. Много самых разных данных муссировалось в СМИ. Точку в обсуждениях решил поставить сам Александр Буйнов. В своем официальном телеграм-канале он сделал официальное заявление.

"Вчера вечером произошел дорожный инцидент. Безусловно, пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей. Спасибо сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые максимально быстро оказались на месте происшествия и оказали помощь Алле Николаевне", - сообщил Буйнов.

Ранее пострадавшая пенсионерка жаловалась СМИ, будто артист после ДТП не подошел к ней, не помог подняться и даже не извинился. В настоящее время женщина проходит лечение в больнице.