Последняя роль Добровольской в кино: вот как выглядела актриса

Накануне, 26 февраля, в одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма режиссера Александра Фомина "Дорогая, я больше не перезвоню". Отметим, что это последняя работа в кино актрисы Евгении Добровольской.

В распоряжении телеграм-канал "Хватит слухов!" появился кадр ленты, на котором изображена актриса. В Сети уже бурно обсуждают сильно изменившуюся внешность больной раком артистки. В частности, пользователи обратили внимание на обилие морщин и нездоровую худобу Добровольской. Также многие поклонники скорбят из-за преждевременного ухода актрисы и отмечают ее невероятную стойкость и жажду работы - не секрет, что Добровольская снималась и играла на сцене, пока находила в себе силы.

Напомним, что Евгения Добровольская умерла 10 января. Актриса скончалась в результате тяжелой болезни. О своем печальном диагнозе артистка предпочитала никому не рассказывать. О ее страшном недуге знали только самые близкие. После прощания и отпевания Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище.