Путин велел пресекать попытки расколоть российское общество

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 февраля, участвует в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Глава государства поблагодарил весь личный состав ведомства за профессионализм, решительность и самоотверженность, а также предложил почтить память погибших сотрудников ФСБ минутой молчания.

Обращаясь к сотрудникам спецслужбы, Владимир Путин потребовал пресекать попытки разобщить и расколоть российское общество, стравить разные национальности и религии в нашей стране, поскольку "это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство".

Как подчеркнул президент, важно твердо защищать суверенитет, жизнь и свободу граждан России от любых угроз, в том числе "решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов рассказал, что "наши враги, оппоненты не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в нашей стране, в том числе пытаются раскачивать карту межнациональных отношений, инициируют процессы сепаратизма".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал высочайший уровень консолидации России вокруг президента. Представитель Кремля заявил, что это залог и подтверждение того, что мечтам Запада о повторении событий 1993 года не суждено сбыться.