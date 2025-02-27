Путин: Контакты с администрацией Трампа вселяют определенные надежды

Контакты с Вашингтоном вселяют определенные надежды. Об этом в четверг рассказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

По словам российского лидера, обстановка в мире динамично меняется. При этом западные элиты будут пытаться сорвать диалог Москвы и Вашингтона.

"Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды", — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Накануне Дональд Трамп заявил, что вашингтонская администрация настроена на достижение договоренностей с Москвой и Киевом относительно урегулирования конфликта на Украине.

В Кремле отметили политическую волю Путина и Трампа. Политики идут к восстановлению диалога.