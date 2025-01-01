Лукашенко: Никто не будет решать украинские вопросы без Украины

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался об участии Киева в урегулировании украинских вопросов. Он заявил, что вопросы, которые касаются Незалежной, не будут решаться без Киева.

"Об этом уже и Трамп сказал, в этом ключе. Когда будут решаться вопросы Украины, я думаю, без Украины эти вопросы никто решать не будет", — заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Белорусский лидер отметил, что президент России Владимир Путин во время последних контактов подтвердил готовность к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, в том числе с Киевом.