Путин оценил эффективность ФСБ в обеспечении национальной безопасности

Владимир Путин поблагодарил личный состав Федеральной службы безопасности за профессионализм, решительность и самоотверженность. Президент России подчеркнул, что ФСБ является надежным и эффективным звеном в обеспечении национальной безопасности.

Глава государства отметил, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ России, что все поставленные в прошлом году задачи решались на высоком уровне. Подразделения спецслужбы действовали оперативно и грамотно, боролись с терроризмом, экстремизмом, вели сложные контрразведывательные операции.

Особую благодарность Путин выразил сотрудникам ФСБ, которые действовали в тылу врага и на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Президент отметил тех, кто в непростых условиях защищал россиян в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.