Вашингтон предупредили об убыточности сделки с Киевом

Сделка США с Украиной о полезных ископаемых выглядит очень выгодной на бумаге. Однако на практике масштабы украинских минеральных богатств до сих пор во многом остаются загадкой. Для президента США это может оказаться сделкой века – или же оставить его с кучей убыточных шахт, в которые ни одна американская компания не захочет инвестировать, предупреждает Politico.

Издание отмечает: хотя Киев и сообщает о 20 тысячах разведанных месторождений, только около восьми тысяч из них были оценены как перспективные. Кроме того, оценка основана на исследованиях советского периода 1960-1980 годов.

Эксперты издания утверждают, что добыча и обработка ископаемых обходятся очень дорого. Развитие соответствующей инфраструктуры на Украине, даже при наличии инвестиций США, займет годы. Также остается проблема разминирования территорий и восстановления энергетической инфраструктуры. На это уйдут десятилетия и миллиарды долларов.