Якубович высказался о найденной у него недвижимости: "Замок Грязи я купил у Пугачевой"

Общественность поразила новость о том, что ведущий Леонид Якубович якобы несколько лет скрывает свою недвижимость — квартиру в Хамовниках стоимостью 202 миллиона рублей, замок в Подмосковье и участок земли.

Ведущий терпеть пересуды не стал и ответил сплетникам. "Баня площадью две тысячи квадратных метров с бассейном и газированной водой! И замок Грязи я купил у Пугачевой", — пошутил Якубович.

Слова артиста передал его директор Табриз Шахиди. А от себя добавил: "Лоботрясам, как обычно, нечем заняться".

Директор Якубовича посоветовал больше писать о талантливых детях со всей страны, о достижениях России в экономике и культуре, просвещать аудиторию, а не собирать слухи. "Это чепуха и откровенный бред. И три участка по 40 гектаров, самолет Як-40 тоже у него есть!" — заявил Шахиди в беседе с "360".