Переговоры делегаций России и США завершились в Стамбуле. Проблемы работы посольств представители Москвы и Вашингтона обсуждали более 6 часов, передает РИА Новости.

Встреча началась около 10.00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткей на берегу Босфора. Российская делегация покинула резиденцию в 16.20, без каких-либо заявлений для прессы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в переговорах участвуют представители российского внешнеполитического ведомства, занимающиеся российско-американскими отношениями. Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций.