Ира Пинчук внезапно заступилась за изменившего ей мужа: "Никто из вас не знает истинной причины"

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян объявили о разводе. Оказалось, что мужчина был неверен жене.



Поклонники Пинчук после таких новостей набросились на Чобаняна с критикой. Народ уже неделю пишет Араю гневные сообщения. Мужчина даже записал водеообращение, в котором попытался объяснить, что его оклеветали, он не изменял Ире, только общался с другими девушками. Но зрителей "Дома-2" это только раззадорило.

В итоге пришлось Пинчук защищать Чобаняна. "Я хочу попросить отнестись с уважением к тому, что было между мной и Араем. К Араю. И ни в коем случае не заниматься тем, чем занимаются многие из вас: не гнобить", — обратилась Ира к своим подписчикам.

Она отметила, что развод был обоюдным решением, и все детали произошедшего они с мужем не хотят оглашать. "То, что происходит сейчас, то, что мы разводимся, — никто из вас не знает истинной причины, что произошло между нами за пару дней. Это мы между собой решили и приняли такое решение: о разводе. То, что вы там видели и сейчас додумываете, пытаетесь найти какую-то логику, у вас по факту сейчас есть догадки", — высказалась звезда "Дома-2".