Трамп согласился принять Зеленского в Вашингтоне только после уговоров Макрона

Президент США не хотел принимать в Вашингтоне Владимира Зеленского. Однако президента США уговорил французский лидер Эммануэль Макрон, сообщил со ссылкой на источники телеканал BFMTV.

Как рассказал журналист Патрик Сос, украинский лидер собирался приехать в Вашингтон еще вчера. Однако некто из администрации Трампа сказал ему, что все встречи отменены, президент Трамп его не примет. Это вызвало панику в Киеве, и Зеленский принялся названивать президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Зеленский просил Макрона переубедить Трампа, поскольку рассчитывал подписать в Вашингтоне соглашение об украинских полезных ископаемых. Кроме того, украинский лидер считал, что визит "имел бы сильное символическое значение". В итоге Макрон позвонил хозяину Белого дома и убедил его принять главу киевского режима.