Дана Борисова показала результат ринопластики 17-летней дочери

Дочери телеведущей Даны Борисовой Полине 17 лет. Девочка выросла красавицей, как ее мама. Но Полина считает, что в ее внешности есть изъяны и с одобрения ведущей уже пытается их убрать.

Так, в прошлом году Борисова расскаазала, что давала дочери популярный препарат для похудения. Тогда Дана быстро одумалась, ведь сама столкнулась с побочками. Кроме того, Полина исправила себе скулы. Но есть у девочки еще одна мечта — изменить форму носа. Борисова решила, что не стоит отказывать ребенку в таких вещах.

Ведущая не только согласилась оплатить операцию наследницы по изменению формы носа, но уже даже отвела на консультацию к хирургу. На приеме врач при помощи специальной программы показал, как будет выглядеть девушка после процедуры.





Дане и Полине все очень понравилось. Но поклонники Борисовой от такой материнской заботы в ужасе. Народ призывает девочку одуматься и отложить ринопластику на несколько лет.