ВС России нанесли удар по КП охраны генштаба ВСУ

ВС России поразили командный пункт 101-й отдельной бригады охраны генштаба ВСУ. В результате бомбового удара по цели в городе Константиновка в ДНР уничтожены более 10 специалистов по связи, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России Владимир Рогов.

Рогов уточнил, что удар был нанесен несколькими ФАБами по территории кондитерского производства "Конти". Предприятие давно используется как военный объект, там находится КП 101-й отдельной бригады. Потери ВСУ составили не менее 10 специалистов высокой квалификации, занимавшихся закрытыми каналами связи. Также ликвидирован старший офицер службы охраны генштаба.

Как утверждает Рогов, уничтожено оборудование, которые обеспечивало закрытые каналы связи для командного состава. Связь нарушена на значительной части Донбасса, инфраструктура и серверные узлы не подлежат восстановлению. Это повлияет на координацию действий ВСУ, передает ТАСС.