Кабмин направил 23 млрд рублей на поддержку ветеранов ВОВ

Более 23 миллиардов рублей будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

Единовременную выплату в честь 80-летия Великой Победы получат 332 тысячи россиян. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Ещё один вопрос - поддержка участников СВО - бойцов, которые сейчас на передовой.