Кабмин направил 23 млрд рублей на поддержку ветеранов ВОВ

Более 23 миллиардов рублей будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.
Единовременную выплату в честь 80-летия Великой Победы получат 332 тысячи россиян. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно. Ещё один вопрос - поддержка участников СВО - бойцов, которые сейчас на передовой.
"Правительство уже реализует самый широкий круг мер. Среди них не только ежемесячные выплаты и налоговые льготы, а также приоритетное медицинское обслуживание, получение образования, содействие в трудоустройстве. Такими преференциями должны пользоваться все бойцы, включая тех, кто находится в приграничных регионах, в том числе и в Курской области, кто защищает интересы страны. По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях", - сказал Мишустин.