Болгарский политик Пасков: Трамп избавится от Зеленского в ближайшие несколько дней

Владимир Зеленский в ближайшее время может потерять свое президентское кресло. Глава США Дональд Трамп сделает для этого все. Такое мнение выразил экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков в интервью YouTube-каналу "Политэксперт".

По его словам, отставка Зеленского произойдет весной. "Если не в следующие несколько дней, то в следующие несколько недель. Процентов на 70−80, скорее всего. Трамп это сделает", — заявил политик.

Пасков уверен, что главным вопросом для президента США является Китай, но Трамп не может заняться этой проблемой пока не урегулирован украинский конфликт. "И любой, кто встанет на пути решения вот этих важных, но не главных вопросов — это препятствие", — указал политик.

Сам же Владимир Зеленский заявил, что готов уйти в отставку ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.

Напомним, срок полномочий президента Украины истек 20 мая прошлого года. Выборы главы государства были отменены со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию.