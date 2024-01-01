Российские войска медленно, но уверенно сдвигают линию фронта по всему участку купянского направления. ВС России расширяют плацдарм на правом берегу Оскола, сообщил руководитель Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По словам Ганчева, российским военным осталось около 7 километров до Купянска. Также есть продвижение со стороны сватовской территории, со стороны ЛНР на левом берегу Оскола. Со стороны населенного пункта Синьковка тоже около 7 километров.

По данным руководителя администрации, в Харьковской области зачищается не только купянское направление. Ганчев напомнил, что в мае 2024 года группировка войск "Север" освободила около 15 населенных пунктов на севере области. В настоящее время российские бойцы удерживают занятую территорию, отбивая атаки западных наемников, передает ТАСС.