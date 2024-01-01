Российские войска расширили плацдарм на правом берегу Оскола

Российские войска медленно, но уверенно сдвигают линию фронта по всему участку купянского направления. ВС России расширяют плацдарм на правом берегу Оскола, сообщил руководитель Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По словам Ганчева, российским военным осталось около 7 километров до Купянска. Также есть продвижение со стороны сватовской территории, со стороны ЛНР на левом берегу Оскола. Со стороны населенного пункта Синьковка тоже около 7 километров.

По данным руководителя администрации, в Харьковской области зачищается не только купянское направление. Ганчев напомнил, что в мае 2024 года группировка войск "Север" освободила около 15 населенных пунктов на севере области. В настоящее время российские бойцы удерживают занятую территорию, отбивая атаки западных наемников, передает ТАСС.