"Попробуйте вернуть их обратно": Трамп сделал заявление о новых территориях России

Дональд Трамп снова высказался о новых территориях России. Когда во время пресс-конференции журналист поинтересовался у президента США, не станет ли сохранение новых регионов за Москвой опасным сигналом для Китая, американский лидер посоветовал репортеру самому попробовать отобрать территории у России.

"А вы попробуйте вернуть их обратно", — коротко ответил Трамп.

Напомним, что днем ранее глава Белого дома заявил, что США будут стремиться к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе "как можно больше". Без уточнения, какие именно территории могут быть включены в соглашение. Американский лидер лишь подчеркнул, что его цель — завершение конфликта на условиях, которые будут выгодны обеим сторонам.

Хотя ранее Трамп сам заявлял, что считает маловероятным возвращение к границам 2014 года.