Российская система ПВО сбила 22 украинских беспилотника

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) помогла предотвратить очередные попытки киевского режима атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом в пятницу, 28 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточнило оборонное ведомство в своем официальном Telegram-канале, всего было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

При этом восемь БПЛА ликвидированы над территорией Орловской области, семь — над Курской областью, четыре — над территорией Брянской области, один БПЛА — над Смоленской областью, еще два БПЛА – над территорией Краснодарского края.

Тем временем "Известия" пишут, что Министерство транспорта России разработало перечень вооружения для сил транспортной безопасности. В нем же уточняется применение спецсредств против беспилотников, причем сотрудников научат нейтрализовывать не только воздушные цели, но и надводные и подводные аппараты, а также наземный беспилотный транспорт при попытке незаконно проникнуть на охраняемые территории.

При этом Росавиации пришлось опровергать утверждения о том, будто аэропорты юга и центра страны, закрытые с началом спецоперации, срочно готовят к возобновлению работы в обычном режиме. На самом деле эти воздушные гавани пока не планируют открывать.