Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Стало известно о новых подвигах российских бойцов.

Ефрейтор Вячеслав Манченко и его минометный расчет, оказывая поддержку штурмовикам, уничтожили долговременную огневую точку ВСУ и большую часть радикалов. Это позволило нашим передовым отрядам выбить противника с занимаемых рубежей.

Ефрейтор Константин Щрейбер засек группу диверсантов, которая направлялась в сторону российских позиций, и прицельным выстрелом поразил вражеского пулеметчика. Завязался бой. Несмотря на полученное ранение, Константин продолжил отражать натиск боевиков и держал оборону до прибытия подкрепления.