В зоне спецоперации российские войска продвигаются в направлении Красноармейска. Противник вынужден усилить подразделения беспилотников в надежде удержать ключевые рубежи вокруг важнейшего стратегического и логистического узла.

Расчеты самоходных гаубиц "Мста" группировки "Запад" уничтожили пункт управления беспилотниками, замаскированные орудия, блиндажи и живую силу киевских боевиков. Разведка передала координаты артиллеристам, и тут же последовал мощный удар 152-миллиметровыми снарядами с расстояния в несколько десятков километров.

Кадры объективного контроля подтвердили - все цели поражены. Эти экипажи работают с самого начала СВО. Стрельбу ведут как с закрытых огневых точек, так и прямой наводкой без предварительной подготовки.