В США прогнозируют раздел мира тройкой главных игроков

Президент США стремится снизить финансовые затраты своей страны и обрести более выгодные условия на международной арене. Для этого Дональд Трамп, в частности, идет на сближение с Москвой. Совместное голосование США, России и Китая в ООН стало для многих сигналом о возможном формировании "тройки мировых игроков", которые в будущем могут делить сферы влияния, пишет The Wall Street Journal.

Эксперты издания отмечают, что неожиданное сближение позиции Дональда Трампа с Россией носит прагматичный и деловой характер. Новая администрация президента США делает ставку на экономические выгоды во внешней политике. Трамп демонстрирует готовность не препятствовать планам Владимира Путина в Европе - при этом сохраняя уважение к лидеру Китая Си Цзиньпину. Аналитики считают, что это говорит о новой модели взаимодействия между тремя ведущими странами: теперь приоритетом становятся экономические интересы.

Ранее экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность в связи с тем, что у каждого из этих государств есть свои территориальные притязания. Трамп, к примеру, ранее открыто заявлял о своих интересах в отношении Гренландии, Панамы и даже Канады. Россия, по мнению Ландсбергиса, имеет свои амбиции, включая Украину, часть Европы и страны Балтии. Свои территориальные претензии предъявляет и Китай – что, по мнению литовского политика, усиливает напряжение на международной арене.