Турагент рассказал, когда покупать путевку в Турцию, чтобы не переплатить

В турагентствах нет ажиотажа на фоне снижения курса доллара. Люди еще анализируют ситуацию и не понимают, как поступить. Об этом сообщил турагент Тариел Гажиенко.

Кроме того, россияне сомневаются, стоит ли вообще ехать в Турцию, и думают не отдать ли предпочтение российскому черноморскому побережью.

"Я думаю, что те, кто планирует отдых на нашем побережье, будут принимать решения все-таки ближе к дате отпуска — как минимум в мае", — заявил эксперт.

Однако турагент советует не затягивать с покупкой путевки. Он рекомендует брать тур по акции "Раннее бронирование", чтобы зафиксировать стоимость с учетом низкого курса доллара.

"Если рубль продолжит укрепляться, то можно перебронировать тур по новым ценам. Если рубль упадет, то вы сможете доплатить за свой тур оставшуюся сумму и спокойно полететь на отдых. Но в любом случае сейчас для бронирования Турции – оптимальное время", — посоветовал Гажиенко.

Эксперт уверен, что ближе к лету ситуация изменится. Раннее бронирование закончится уже в апреле. А с мая традиционно будет повышение цен из-за высокого спроса. Так что тем, кто не хочет переплачивать за летний отдых, лучше поторопиться, пишет 7Дней.