Путин выступил на расширенном заседании коллегии ФСБ. Главное

Больше половины преступлений террористической направленности, совершенных в стране в минувшем году, дело рук украинских спецслужб. Владимир Путин заявил сегодня об этом на расширенном заседании коллегии ФСБ. Он призвал уделять особое внимание превентивным мерам, усиливать защищённость военных и промышленных объектов. Глава государства также поручил принять дополнительные меры по охране государственной границы, увеличить плотность прикрытия рубежей и обеспечить безопасность людей в приграничных регионах.

Первые слова о доблести пограничных подразделений ФСБ. Благодарность тем, кто в этом году мужественно отражал удар противника в зоне проведения специальной военной операции, действовал в тылу врага.

"В наших сердцах навсегда останутся подвиги погибших сотрудников ФСБ, пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые отдали жизнь за родину, но не дрогнули и не отступили", - заявил Путин.

В память о погибших - минута молчания. Прошедший год, отмечает Владимир Путин, показал: ФСБ - сильное и надежное звено в системе обеспечения национальной безопасности. Об этом говорят успехи в борьбе с терроризмом и защите суверенитета России. И вот еще на что обращает внимание президент:

"Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем: это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство".

Больше половины преступлений террористической направленности в этом году были спланированы и организованы украинскими спецслужбами и их кураторами. Повысилась не только активность, но и уровень технической оснащенности иностранных разведок. Поэтому президент ставит новые задачи. Необходимо усилить защиту государственной информации.

"Но обращаю внимание: что касается гражданских технологий и разработок, то нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших учёных не ложились в сейфы "под гриф", а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании нашего высокотехнологичного экспорта. При этом свои инновации мы, конечно же, должны защищать от воровства и недобросовестного использования со стороны наших конкурентов", - отметил Путин.

Говорит президент не только об итогах работы Федеральной службы безопасности и задачах, которые стоят перед ней, но и о самой актуальной повестке.

"Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определённые надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объёма накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы", - сказал Путин.

Владимир Путин подчеркивает - американские партнеры демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи. И что важно - отказываются от различных стереотипов.

"Так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений, да и, собственно говоря, мы с вами видим это тоже, начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах", - заявил Путин.

Такие динамичные изменения в международном ландшафте - подчеркивает Владимир Путин - во многом заслуга российских военных. Перевес наших сил на поле боя создал условия для начала серьезного разговора о фундаментальном решении украинского конфликта. Президент выразил надежду, что начавшийся диалог с Соединенными Штатами обеспечит взаимный учет интересов в долгосрочной перспективе. И главное - не в ущерб России.

"Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире, и эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток. А главное, как и прежде, нам важно твёрдо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободы наших граждан от любых угроз", - отметил Путин.

Экономическая безопасность - тоже важное направление работы ФСБ. Борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере – одна из основ благоприятного инвестиционного климата в России.

"Более активно следует вести работу по противодействию коррупции. В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ. Отмечу также, что по мере развития цифровых технологий растёт число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе на официальные государственные сайты, ресурсы и сервисы госкорпораций и ведомств", - сказал Путин.

Такие преступления носят системный характер, поэтому Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ искать новые методы нейтрализации киберугроз.