Десять человек пострадали в результате наезда террориста на толпу в Израиле

Десять человек пострадали в результате инцидента в районе северного города Пардес-Ханна-Каркур в Израиле. Автомобиль, за рулем которого был неизвестный, наехал на толпу у остановки, сообщает Ynet. Затем водитель вышел и напал на людей с ножом.

По данным медиков, один из десяти пострадавших в критическом состоянии, двое в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы.

Нападавшего ликвидировали примерно в четырех километрах от места нападения. Он пытался протаранить полицейскую машину возле торгового центра. Правоохранители квалифицируют произошедшее как теракт.