Стало известно, куда увез свои деньги Владимир Зеленский. Собственные активы президент Украины предпочитает хранить за границей.

Как рассказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, глава киевского режима доверил свои сбережения трем странам. "Зеленский хранит деньги в форме кэш плюс золото в Саудовской Аравии, Катаре и Омане", — заявил парламентарий в своем Telegram-канале.

Кроме того, по словам Дубинского, украинский лидер хотел бы возглавить Европу в политическом противостоянии с президентом США Дональдом Трампом, правда, только с условием, что Брюссель будет готов профинансировать украинскую армию.