Трамп продлил санкции против России

Действие американских санкций против России продлевается на год. Решение о продлении некоторых ограничений принял президент США Дональд Трамп.

Как отметили в Белом доме, речь идет о санкциях, введенных Вашингтоном в 2014, 2018 и 2022 годах в связи с ситуацией на Украине. В администрации отметили, что Трамп пришел к выводу о необходимости оставить в силе эти ограничительные меры после 6 марта 2025 года.

Президент США ранее в беседе с журналистами допустил отмену санкций против России. Однако Трамп подчеркнул, что пока они остаются в силе. По словам американского лидера, в какой-то момент санкции будут отменены - но прямо сейчас Вашингтон не готов на такой шаг, передает ТАСС.