Новые обстоятельства смерти Хэкмена: утечки газа не было, двум собакам удалось выжить

Актер Джин Хэкмен, его жена Бетси Аракава и их собака найдены мертвыми в Санта-Фе. Тела обнаружила дочь артиста.

Изначально сообщалось, что причиной загадочной гибели могло стать отравление угарным газом. Но вскрылись новые обстоятельства. По данным Daily Mail, тела актера и его жены были частично мумифицированны, а жертв трагедии могло быть больше. Оказывается, у Хэкмена было три собаки, двум удалось спастись.

"Личности погибших не могли опознать почти 12 часов. Подробности о том, как была найдена пара проливают свет на это обстоятельство. Скорей всего они пролежали в доме больше недели", — пишет Daily Mail.

Тело жены актера обнаружили в ванной комнате, а самого Хэкмена — на кухне. "Его солнцезащитные очки и трость были найдены рядом с телом, что говорит о том, что он, возможно, умер от внезапного падения. Аракава была одета в темно-серые спортивные штаны и светлую толстовку. Собака пары, немецкая овчарка, была найдена мертвой примерно в 10-15 футах от Бетси в шкафу недалеко от ванной комнаты", — рассказал инсайдер.

Одна из выживших собак сидела рядом с телом Аракавы, а вторая бродила по участку. Отмечается, что дом уже осмотрели пожарные и признаков утечки газа не обнаружено. Входная дверь была открыта, и нет никаких признаков проникновения.