Профессор ВШЭ Лузянин: Формируется система трех силовых центров - Россия, США, Китай

Попытки США вбить клин в российско-китайские отношения бесполезны, заявил в четверг МИД КНР. Это был ответ госсекретарю Марко Рубио, который считает, что тесное сотрудничество Москвы и Пекина может негативно сказаться на глобальной стабильности. Чего так боятся в Вашингтоне? Возможен ли диалог между Россией, Китаем и США - в том числе по разрешению украинского кризиса?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил профессор Высшей школы экономики Сергей Лузянин.

"Формируется система трех силовых центров - Россия, США, Китай. И каждый самодостаточен. Каждый имеет свой набор рычагов влияния, ресурсов, возможностей. Конечно, есть еще Индия, Глобальный Юг. Но мейнстрим сегодня - в этом треугольнике. И прообраз этого треугольника неожиданно родился три дня назад на заседании Совбеза ООН, когда за нейтральную резолюцию американцев проголосовали Россия, США и Китай. А Франция и Великобритания стыдливо воздержались", - отметил эксперт.

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