Стармер решил просить Трампа об участии США в миротворческой миссии на Украине

Вопрос о возможности ограниченной военной роли Соединенных Штатов в миротворческой миссии на Украине намерен поднять на встрече с президентом США премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на британских чиновников.

Издание ранее сообщало, что Стармер может представить Дональду Трампу черновой вариант плана размещения британских и французских миротворцев на Украине. При этом Лондон и Париж хотели бы получить огневую поддержку от Вашингтона, если их миротворцы окажутся в опасности. Планируется задействовать сухопутные силы, авиацию и флот.

В Вашингтоне, по данным источников, считают, что принимать какие-либо решения по роли США в миротворческом контингенте преждевременно. В американской администрации отмечают, что сначала следует заключить мирное соглашение.