США раскрыли, сколько хотят заработать на сделке с Украиной

Соглашение с Киевом по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов. Такие цифры огласил директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

Эти средства планируют направить на погашение дефицита бюджета США и сокращение налогового бремени американцев.

"На самом деле стоимость сделки гораздо больше", — заявил Кевин Хассетт телеканалу NewsNation.

Между тем президент США Дональд Трамп оценил соглашение с Украиной по редкоземельным металлам в один триллион долларов. Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон для подписания сделки 28 февраля.

Согласно проекту соглашения, Украина и США создадут фонд восстановления, в который Киев будет направлять половину доходов от природных ресурсов. Штаты будут единственным бенефициаром этого фонда. Взамен Америка поможет построить "стабильную и экономически процветающую" Украину.