Киев конфисковал украинские активы "Татнефти"

Активы российского нефтегиганта — компании "Татнефть" - конфискованы по иску Минюста Украины. Решение принял Высший антикоррупционный суд, передает ТАСС.

Как сообщается, речь идет о взыскании в доход государства активов ПАО "Татнефть имени В. Д. Шашина". Подчеркивается, что компания – одна из крупнейших в России по объему добычи и переработки сырья.

Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности России и ее резидентов на территории Украины 10 марта 2022 года. В конце января 2025 года стало известно о запуске очередного этапа конфискации. В результате решения суда в доход Украины перейдет вся доля в уставном капитале "Татнефть-АЗС-Украина", 92% доли в компании "Харьков-капитал", 88,97% доли в фирме "Полтава-капитал".