Трамп подтвердил, что подпишет сделку с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил подписание сделки по редкоземельным элементам вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее СМИ сообщили, что президент США не хотел принимать в Вашингтоне Зеленского. Однако Трампа уговорил французский лидер Эммануэль Макрон.

Напомним, проект соглашения с США по недрам ранее обнародовали на Украине. В соответствии с этим документом, Киев обязуется создать инвестиционный фонд восстановления. В него будут поступать 50% всех доходов Украины от продажи природных ресурсов.